पटना: जेल जाने के लिए मिला "इनाम" हर महीने 10 हजार रु. लेंगे लालू।

जेपी आंदोलन में भाग लेने वाले लालू के साथ-साथ और भागिदारियों को भी इसमें पेंशन मिलेगी।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 18:28 [IST]

English summary

rjd chief lalu prasad yadav fill a form for pension in bihar,he was a member of jp movement