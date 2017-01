बिहार: सबके सो जाने के बाद घर में घुसकर करता था युवती से रेप

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी पिछले 1 साल से हथियार के बल पर उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था।

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 16:04 [IST]

English summary

A girl has been raped many times on gun point in Muzaffarpur of Bihar.