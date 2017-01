बिहार के मोहितारी में AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दो कारोबारियों की हत्या, 2 की हालत गंभीर

बाइक सवार बदमाश हेलमेट पहनकर आए थे और उन्होंने सामने से कारोबारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जिसमें दो लोगों की मौत हो गई और दो गंभीर रूप से घायल हो गए।

Story first published: Thursday, January 19, 2017, 10:14 [IST]

English summary

Protest on road after two shot dead in bihar's motihari by motorcycle borne assailants.