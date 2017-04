बिहार पुलिस का कारनामा, गर्भवती हुई महिला तो किया नौकरी से बर्खास्त!

बिहार में ट्रेनिंग के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी गर्भवती हो गई जिसके बाद उसे अधिकारी ने बर्खास्त कर दिया। जांच के बाद महिला को नौकरी पर वापस लौटने को कहा गया लेकिन तब तक वह गर्भपात करवा चुकी थी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, April 28, 2017, 19:01 [IST]

English summary

Policewoman suspended when officer found her pregnancy during training in Bihar.