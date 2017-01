बिहार में घोड़ासहन रेलवे ट्रैक के पास से बरामद बम मामले में तीन लोग गिरफ्तार

बिहार के समस्‍तीपुर के निकट घोड़ासहन रेलवे ट्रेक के पास से बरामद आईईडी के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 20:56 [IST]

English summary

SP Jitendra Rana says Police arrested 3 persons in connection with IED recovered on Ghorasahan railway track