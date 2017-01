गुरू गोबिंद सिंह के 350वें प्रकाश पर्व पर पटना पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मभूमि पटना में 350 में प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 11:21 [IST]

English summary

PM Narendra Modi visit Patna today to take part in 350th Prakash Parv of Guru Gobind Singh