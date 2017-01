बिहार: पहाड़ को काटकर लोगों ने बनाया रास्ता, हौसले को हर कोई कर रहा है सलाम

गांव की समस्या को देखते हुए रोहतास के कैमूर में पहाड़ी जंगल को काटते हुए लोगों ने 2 किलोमीटर तक का रास्ता बनाया है। शुरुआती दौर में प्रशासन दे रहा था धमकियां लेकिन हौसले ने हार नहीं मानी।

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 16:08 [IST]

English summary

People made way after a Mountain cut in Bihar