एक नजर में देखिए लालू और नीतीश का हैप्पी न्यू ईयर

शहर के कुछ दिव्यांग बच्चे भी लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे तथा लालू ने सभी को अपना स्न्नेह और आशीष दिया।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 15:04 [IST]

English summary

People greets Bihar CM Nitish Kumar and RJD supremo Lalu Prasad Yadav in Patna on new year 2017