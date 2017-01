बिहार: लोग पहुंचे तो थे तिरंगे को सलामी देने लेकिन सांप देखकर देशभक्ति का जज्बा हो गया पस्त

लोग इतना डर गए की माहौल अफरा-तफरी का हो गया। अब तिरंगे की सलामी इस पर निर्भर थी कि सांप लोगों को कार्यक्रम करने की कब इजाजत देता है। घंटों इंतजार के बाद आखिरकार तिरंगा लहराया।

Story first published: Friday, January 27, 2017, 11:25 [IST]

English summary

People fear from a snake while hosting flag in Bihar