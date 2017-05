मामले के मुताबिक बिहार के एक सत्‍ताधारी पार्टी के विधायक ने पीड़िता के साथ दुष्‍कर्म की घटना को अंजाम दिया था। हालांकि दिल्‍ली की निर्भया को तो इंसाफ मिल गया लेकिन बिहार की निर्भया को भी अब अपने फैसले

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, May 6, 2017, 15:04 [IST]

English summary

one more nirbhaya waiting for justice