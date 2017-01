जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ

नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की तारीफ करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्होंने मजबूती से प्रदेश में शराबबंदी लागू किया।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 15:37 [IST]

English summary

Nitish Kumar says when PM modi was CM for 12 years implemented prohibition of liquor effectively in Gujarat.