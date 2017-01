लालू-नीतीश के हाथों में हाथ डाल बिहार ने नशे को कहा ना, नीतीश ने कहा...

शराबबंदी अभियान के समर्थन के लिए आज बिहार में 11293 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद मुखिया लालू प्रसाद शामिल हुए।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 15:52 [IST]

English summary

nitish kumar and lalu yadav forms massive human chain in support of total prohibition in Bihar