बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश का विरोध, जनता मांग रही है तीन वरदान

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय यात्रा के सातवें चरण की शुरुआत 12 जनवरी से खगड़िया से प्रारम्भ होगी।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:07 [IST]

English summary

nishchaya yatra of cm of bihar nitish kumar will start tomorrow from khagadiya.