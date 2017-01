नए लुक में नजर आया बिहार का 'डॉन' शहाबुद्दीन, वायरल हुई तस्वीर

सीवान के डॉन शहाबुद्दीन का नया लुक इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने बाल और मूंछ छोटे करवा लिए हैं।

Story first published: Friday, January 6, 2017, 19:12 [IST]

English summary

New look of criminal turned politician Mohammad Shahabuddin went viral on the internet.