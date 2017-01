मकर संक्रांति: दही-चूड़ा के बाद 'मोदी' को उड़ाने की तैयारी में बिहार!

मकर संक्रांति पर लोग अपनी छतों पर पतंग उड़ाकर इस उत्सव का मजा लेते हैं। बच्चे मोदी ब्रांड पतंग को उड़ाने की तैयारी में हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 12:52 [IST]

English summary

Children in Bihar is flying the PM Narendra Modi brand kites on the occasion of Makar Sankaranti.