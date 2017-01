बिहार: नालंदा पुलिस की पहल, 'म्हारी छोरिया छोरों से कम हैं के'

नालंदा पुलिस की ओर से स्कूल-कॉलेजों की छात्राओं को भी यह फिल्म दिखाई जाएगी ताकि बेटियों के प्रति समाज में सम्मान बढ़े।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 19:03 [IST]

English summary

Nalanda Police has organised a show of Dangal movie for the district girls to encourage them.