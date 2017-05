घूस के पैसे होते तो मनोज तिवारी बनते दरोगा, मां ने खोले बेटे की जिंदगी के राज

दरोगा बनने के लिए घूस की मांग को मनोज तिवारी पूरी नहीं कर पाए वरना वो बिहार पुलिस में होते। मां ने सुनाई, अपने बेटे मनोज तिवारी की जिंदगी की कहानी।

Story first published: Friday, May 5, 2017, 19:22 [IST]

English summary

Mother of Manoj Tiwari said about the life of his son.