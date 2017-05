लालू ने बताया उनके जाने के बाद कौन जलाकर रखेगा उनकी लालटेन

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभालने को लेकर तीन नाम सामने आ रहे थे। लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के साथ-साथ उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती भी रेस में थी।

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:57 [IST]

Misa bharti loses out to younger brothers Tejashwi and Tej Pratap in Lalu succession plan.