बिहार: शराब पीने के लिए अपनी पत्नी को रख दी गिरवी, पढ़िए फिर क्या हुआ?

शराब पीने के लिए पैसे की कमी पड़ी तो एक शख्स ने पत्नी को कारोबारी के पास गिरवी रख दिया। कारोबारी ने उसकी पत्नी को अपने कब्जे में कर लिया।

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 17:00 [IST]

English summary

A man mortgaged his wife to buy wine bottle. The owner of wine shop took his wife in capture and demanded money.