बिहार: छात्राओं संग अश्लील डांस करने पर लव गुरु प्रोफेसर मटुकनाथ सस्पेंड

छात्राओं संग अश्लील डांस करने वाला उनका वीडियो वायरल हो गया जिस पर आपत्ति जताते हुए वीसी वाईसी सिम्हाद्रि ने उनको निलंबित कर दिया है।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 13:45 [IST]

English summary

Vice chancellor of Patna University suspended famous love guru professor Matuknath for doing dance with girl students.