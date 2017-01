बिहार में पकड़ी गई 1.4 करोड़ रुपये की दुर्लभ छिपकली

ये छिपकलियां मेघालय से लाई गई थीं और किशनगंज में एक व्यक्ति को सौंपी जानी थीं जो इसे नेपाल के रास्ते चीन भेजता था।

गिरफ्तार किए गए तस्करों से पूछताछ में यह खुलासा हुआ कि ये छिपकलियां मेघालय से लाई गई थीं और किशनगंज में एक व्यक्ति को सौंपी जानी थीं। जो इसे नेपाल के रास्ते चीन भेजता था। वहीं वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार तस्कर शोहर अली, बरपेटा और हमीदुल रहमान, कोकराझाड़, जिस छिपकलियों को लेकर जा रहा था उसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 1.4 करोड़ रुपये तक हैं।और इस प्रजाति की छिपकली का उपयोग कैंसर और अन्य असाध्य रोगों के इलाज में बतौर दवा के रूप में किया जाता है। Read Also: मौत के आखिरी सफर का VIDEO देख सिहर जाएंगे आप!

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 19:20 [IST]

English summary

