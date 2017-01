पटना के घाट पर लाशें ही लाशें, काली शाम का दिल दहलानेवाला मंजर

श्मशान में लाशों को जलाने वाले डोम राजा के लिए भी मौत का यह मंजर दिल दहलानेवाला था। घाट पर लाशों की कतार लगी हुई थी।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:07 [IST]

English summary

The scene of last rites of dead in boat accident at ghat of Patna was heart breaking. A boat capsized in the Ganga in which more than 26 people died.