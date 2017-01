लालू को पसंद है देहाती "लिट्टी चोखा" तो नीतीश को फास्ट-फूड में मसाला डोसा और पिज्जा!

डोसा खाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना के बंसी बिहार के रेस्टोरेंट और सड़कों पर निकला करते थे।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 19:56 [IST]

English summary

lalu prasad yadav likes lithhi chokha in breakfast but cm of bihar nitish kumar fast food in patna.