बिहार के विधायक ने स्कूली छात्रा से पूछा ,बलात्कार के बाद ब्लड कहां से निकलता है

विधायक ललन पासवान ने स्कूल की एक छात्रा से पूछा कि बलात्कार के बाद खून कहां से निकलता है। ललन पासवान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सासाराम से विधायक हैं।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 12:12 [IST]

English summary

mla from sasaram, bihar,lalan paswan asked vulgar questions to teenager girl student in hazipur.