बिहार: प्रेम जाल में फंसाकर लोगों को लूटने वाले लेडी गैंग का पर्दाफाश

पटना जंक्शन के आसपास इलाकों से गिरफ्तार की गई लेडी गैंग की सरगना समेत सभी लड़कियां लोगों को लूटने के साथ-साथ देह व्यापार में भी लिप्त थीं।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 18:31 [IST]

English summary

A gang of ladies has been busted by Bihar Police who was active on Patna Junction.