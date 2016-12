कीर्ति आजाद ने वित्त मंत्री अरुण जेटली को कहा अयोग्य, नोटबंदी पर मांगा इस्तीफा

निलंबित भाजपा नेता और सांंसद कीर्ति आजाद ने नोटबंदी के बाद लोगों की पेश आ रही मुश्किलों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की आलोचना की।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Monday, December 26, 2016, 2:33 [IST]

English summary

Suspended BJP leder and MP Kirti Azad told that Finance Minister is inefficient person and demanded resignation holding him responsible for hardship faced by people after demonetisaton.