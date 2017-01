पूर्व मंत्री की बेटी का सनसनीखेज खुलासा, कारोबारी ने ब्लैकमेल कर किया यौन शोषण

पीड़िता ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए कहा कि निखिल प्रियदर्शी उनका जबरन यौन शोषण करता था। इसमें उसका दोस्त संजीत कुमार और भाई साथ देते थे।

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 13:54 [IST]

English summary

In bihar daughter of former Minister big allegation on businessman.