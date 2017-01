पटना हादसा: मौत के आखिरी सफर का VIDEO देख सिहर जाएंगे आप!

नाव के डूबते ही गंगा में लोगों के सिर ही सिर दिखाई देने लगे। लोग जान बचाने के लिए छटपटाने लगे और देखते-देखते कई लोग मौत के मुंह में समा गए।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 13:48 [IST]

A boat capsized in Ganga river in Patna and a video went viral of this incident capturing that horrific moment.