बिहार: गरीब समझकर दबंगों ने ठुकराया तो मंदिर में भगवान ने दिया सहारा

गांव के एक गरीब परिवार को प्रताड़ित करते हुए दबंगों ने उनकी बुरी तरह पिटाई की फिर उन्हें धक्के मारकर गांव से बाहर निकाल दिया।

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 18:03 [IST]

English summary

hooligan beat a poor family and kicked out of the village, police has file a fir against hooligan.