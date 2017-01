बिहार: ट्रेन हादसे में एक ही परिवार के 9 लोगों की मौत, गांव में पसरा मातम, सीएम नीतीश भी दुखी

हीराखंड एक्सप्रेस के दुर्घटनाग्रस्त होने से हादसे के शिकार हुए सभी 15 व्यक्ति जिले के खोदावंदपुर प्रखंड के मिर्जापुर गांव के निवासी थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद से ही गांव में कोहराम मचा हुआ है।

Story first published: Monday, January 23, 2017, 12:45 [IST]

hirakhand express train accident kills nine people of family in andhra pradesh.