नेशनल प्लेयर से कोर्ट मैरिज करनेवाली प्रेमिका ने प्यार के तोहफे में दी मौत!

नेशनल तैराक विनोद सिंह कुशवाहा का झुलसा शव लोदीपुर थाना क्षेत्र के कबाली नदी के नजदीक झाड़ियों में मिला है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Tuesday, January 24, 2017, 11:16 [IST]

English summary

Girlfreind gift death to her boyfreind in patna, Bihar