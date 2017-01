बिहार: नाबालिग लड़की से स्कूल के क्लासरूम में चार शिक्षकों ने किया गैंगरेप

जहानाबाद में मानवता को शर्मसार करनेवाला यह मामला सामने आया है। शिक्षिका की बेटी से हेडमास्टर और शिक्षकों ने दुष्कर्म किया।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:14 [IST]

English summary

In, Jahanabad of Bihar, four teachers has gang raped a minor girl. Mother of victim is teacher in this school.