इस 'पाकिस्तान' में दी जाती है तिरंगे को सलामी, होती है हनुमान की पूजा

बिहार के इस पाकिस्तान में लोग 15 अगस्त और 26 जनवरी को बड़े ही शान से तिरंगे को सलाम करते हैं। गांव में जय हनुमान का नारा लगता है। गांव का नाम पाकिस्तान है लेकिन यहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं रहता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 11:12 [IST]

English summary

Flag hosts in Pakistan, Bihar. There is no Muslim in the village