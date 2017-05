बिहार में बड़ा रेल हादसा, मालगाड़ी से कटकर 8 की मौत, 4 घायल

बाजार करने के बाद अंधेरे में रेल लाइन क्रॉस कर रहे कई लोग मालगाड़ी की चपेट में आ गए और किऊल-गया रेलखंड पर यह दर्दनाक हादसा हो गया।

Story first published: Monday, May 1, 2017, 11:31 [IST]

English summary

Eight killed and four persons seriously injured in rail accident in Bihar.