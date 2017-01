बिहार में यहां परिवार में हरेक सदस्य के हैं 20 से ज्यादा उंगलियां

गोपालगंज इलाके में एक परिवार का हर सदस्य इस अनुवांशिक बीमारी का शिकार है जिसमें सबके हाथों और पैरों में 20 से अधिक उंगलियां हैं।

Story first published: Thursday, January 5, 2017, 16:31 [IST]

English summary

In Gopalganj area of Bihar, a family has a rare genetic disease and all members have more than twenty fingers.