बिहार: सीएम नीतीश की मीटिंग में सो गए उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव

सीएम नीतीश कुमार एक तरफ सुझाव दे रहे थे और दूसरी तरफ उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव झपकी ले रहे थे।

Story first published: Wednesday, January 18, 2017, 12:16 [IST]

English summary

Deputy CM of Bhihar Tejashwi Yadav was sleeping in the meeting of CM Nitish Kumar.