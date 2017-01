बिहार में 20 करोड़ का कोबरा जहर पकड़ा गया, जानिए क्या है यह कारोबार?

कोबरा के जहर का इस्तेमाल नशा के लिए होता है और इससे जिंदगी बचानेवाली दवा भी बनाई जाती है। बिहार में इसकी तस्करी का पर्दाफाश हुआ है।

Thursday, January 26, 2017, 12:59 [IST]

English summary

Cobra poison of worth 20 crore recovered in Bihar. Know about Cobra poison.