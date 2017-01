बिहार: भाजपा के वरिष्ठ नेता पर बरसाई गोलियां, मौत के बाद लोगों का बवाल

भाजपा नेता केशवानंद को कुछ लोग घर से बुलाकर ले गए और उनको गोली मार दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। केशवानंद की हत्या पर समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 13:43 [IST]

English summary

BJP leader Keshvanand murdered in Bihar by unknown assailants. Police is investigating the matter.