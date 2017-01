बिहार: रेप की घटना होना स्वाभाविक है, बीजेपी के नेता का विवादित बयान

बीजेपी नेता ने विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि अगर लड़कियों के हॉस्टल में पुरुष कर्मचारी काम करेंगे तो रेप होना स्वाभाविक है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 13, 2017, 12:28 [IST]

English summary

BJP leader Prem Kumar said in a controversial statement that rape will happen naturally if male employees work in girls schools or hostel.