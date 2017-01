बिहार: थाने पहुंची बहनों से दरोगा ने कहा, 'जवानी में यह सब होता है', सस्पेंड

दोनों बहनों का मजाक उड़ाते हुए दरोगा यह भी कह गया कि जवानी में यह सब होता रहता है।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 16:01 [IST]

English summary

In police station of Bihar, inspector misbehaved with two sisters who came to report molestation.