बिहार: मोदी के रैली में बम ब्लास्ट करने वाला है जेल में बंद, उसे बाहर खोज रही पुलिस

बिहार पुलिस का ये कारनामा जान आप चौंक जाएंगे। मोदी की रैली में हुए ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जेल में है और पुलिस उसे बाहर तलाश रही है।

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 19:35 [IST]

Bihar police is searching the mastermind of Narendra Modi Gandhi Maidan rally blast, which is in Beur jai.