बिहार: 4 साल की बच्ची से झगड़ने पर 6 साल के बच्चे पर रेप का केस

बिहार पुलिस ने बिना जांच किए एक छह साल के बच्चे के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया है। बच्चे को कोर्ट-कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसे लोग परेशान करते हैं।

Story first published: Wednesday, January 11, 2017, 14:23 [IST]

English summary

A six year old boy has been booked in fake rape case by Bihar Police. Now, the boy is facing stigma in the village.