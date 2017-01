बिहार: थानों के चक्कर लगाने से मुक्ति! पुलिस हेल्पलाइन से कीजिए शिकायत

बिहार पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 18603456999 काम करने लगा है। इस टॉल फ्री हेल्पलाइन नंबर से बिहारवासी कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

Story first published: Friday, January 13, 2017, 20:07 [IST]

English summary

Bihar Police has started a toll free helpline for public to register complaint.