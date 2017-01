बिहार: कन्हैया बने लालू के बेटे तेज प्रताप, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीर

सिर पर लाल पगड़ी बांधे बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप ने यह तस्वीर उन्होंने साल 2017 के पहले दिन 1 जनवरी की सुबह क्लिक कराई।

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:22 [IST]

English summary

Bihar Health Minister Tej Pratap Yadav in new look on new year 2017 first day