बिहार: परीक्षा में फेल करने की धमकी देकर हेडमास्टर ने छात्रा से की अश्लील हरकत

मास्टर की अश्लील करतूतों के बारे में सुनते ही गांव वाले उग्र हो गए और स्कूल पहुंचकर लात-घूंसे और चप्पल से जमकर धुनाई कर दी।

Subscribe to Oneindia Hindi

Story first published: Friday, January 20, 2017, 13:40 [IST]

English summary

An headmaster tried to molest girl student in school and demanded kiss. Police is investigating the matter.