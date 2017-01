बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, स्कूल के गर्ल्स हॉस्टल में चलता है सेक्स रैकेट

अपने विवादित बयानों को लेकर हमेशा से ही चर्चा में रहने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सभी को चौंका दिया है।

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 17:32 [IST]

English summary

bihar former chief minister jeetan ram manjhi gives controversial statement, said girl hostal run as sex racket.