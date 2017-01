नीतीश की शराबबंदी फेल! नशे में धुत्त पुलिसवाले ने जनता पर चलाए चाकू

कटिहार में पुलिस के जवान ने शराब की नशे में मारपीट और चाकूबाजी करते हुए 3 लोगों को घायल कर दिया।

Story first published: Friday, January 20, 2017, 14:59 [IST]

English summary

A drunk policeman in Bihar attacked people with knife. The injured people has been admitted in the hospital.