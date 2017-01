नाव में सवार होकर कहां जा रहे हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार, तस्वीरें

वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जंगल सफारी का आनंद लिया और गंडक नदी में नौका विहार किया।

Story first published: Monday, January 9, 2017, 13:11 [IST]

English summary

CM Nitish Kumar was on two days visit in Valmiki Nagar forest area. He enjoyed jangle safari and boat sailing.