बिहार: नीतीश शासन में 5 साल 4 बड़े हादसे, सैकड़ों मौतें, जिम्मेदार कौन?

मकर सक्रांति की शाम पटना के एनआईटी घाट के पास पतंगोत्सव के दौरान लोग गंगा में समा गए जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे में कई लोगों के घर का चिराग बुझ गया तो कई की मांग सुनी हो गई।

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 16:26 [IST]

bihar big incident killed many of people within five years in nitish kumar rule