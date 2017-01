बिहार में हुआ अजीबोगरीब जुड़वा बच्चे का जन्म, देखने के लिए लगी लोगों की भीड़

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के एसकेएमसीएच अस्पताल में जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया। लेकिन, अजीब बात यह है कि ये दोनों बच्चे मुंह से लेकर पेट तक आपस में चिपके हुए हैं।

Story first published: Monday, January 16, 2017, 11:12 [IST]

English summary

bihar a women deliver sticking two children at muzaffarpur, both infant are sticking to each other.